Nella Pinacoteca civica il “mondo intimo“ di Ugo Bernasconi

5 set 2025
PAOLA PIOPPI
Sono gli ultimi giorni per visitare la mostra “Il mondo intimo di Ugo Bernasconi“, allestita alla Pinacoteca civica di Como, con i suoi ritratti, i paesaggi e i disegni che raccontano un mondo fatto di sguardi e atmosfere intime. Sono inoltre previsti due appuntamenti speciali. Il primo sabato alle 17.30, UgoSpritz & Arte, visita guidata con aperitivo. Domenica alle 16 invece, visita guidata con la curatrice Elena Di Raddo. Un percorso raccontato, con il quale i visitatori avranno l’opportunità di conoscere l’artista Ugo Bernasconi attraverso l’approfondimento dei soggetti delle sue opere e della sua poetica profondamente intimista. In entrambi i casi, prenotazione obbligatoria sul sito museicomo.vivaticket.it. La mostra, che occupa le sale dedicate alle esposizioni temporanee al primo piano e lo spazio Campo quadro fino al 14 settembre, approfondisce le diverse tematiche affrontate dall’artista nel corso della sua vita e ne mostra la progressiva formazione e maturazione: dai paesaggi ai numerosi viaggi, anche oltre il confine nazionale, di cui sono esposti alcuni bozzetti preparatori inediti realizzati su tavolette lignee, fino alla ritrattistica femminile. Pa.Pi.

