I clic di Giacani nei Secoli per la moda

“Identità Surreali. Lucia Giacani Fotografie di moda dal 2007 al 2025” è la mostra che dal 18 settembre valorizza il talento dei giovani designer, voluta per i novant’anni dell’Istituto Secoli.
La mostra ha una doppia anima: da un lato, le immagini inedite realizzate da Giacani che mettono in scena i capi più rappresentativi dei talenti Secoli; dall’altro, una selezione di fotografie storiche tratte dall’archivio della fotografa, pubblicate nel corso degli anni dalle più importanti riviste di moda internazionali.
Insieme alle opere fotografiche, a essere esposte le creazioni firmate dai giovani designer: un progetto che celebra la creatività emergente e omaggia una protagonista dell’immaginario visivo italiano. E chissà, magari, vista la grave perdita di Armani, non si riesca a scovare un altro simile talento.