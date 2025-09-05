Jo Squillo nella Notte Bianca. Seveso in festa tra musica e miss

Con il concerto di Jo Squillo, evento principale in piazza, Seveso si prepara a vivere una grande “Notte bianca“ domani a partire dalle 19. Appuntamento per tutti nelle vie del centro per una serata ricca di sorprese. Jo Squillo, icona della musica pop italiana degli anni ‘80 e ‘90, si esibirà gratuitamente sul palco allestito nel cuore di piazza Cardinal Confalonieri dalle 22. Un live che accenderà la piazza e farà ballare e divertire tutti. Intratterrà il pubblico e introdurrà il concerto Dj Mitch, disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo: ex inviato de Le Iene, dal 2008 è tra i co-conduttori di “Tutto esaurito“ su Radio 105.

Il clou degli eventi è concentrato nelle strade del centro, dove tutti i negozi saranno aperti e proporranno attrazioni a tema. In piazza Confalonieri ci saranno anche una mostra di auto d’epoca e una sfilata di moda. L’altro fulcro della Notte Bianca sevesina sarà piazza Buonarroti con l’elezione di Miss New Radio Seveso. In Corso Marconi gli appassionati d’arte potranno ammirare quadri d’autore, mentre per chi preferisce scatenarsi nelle danze notturne ci sono i balli caraibici. In piazza Leonardo Da Vinci, invece, ci si potrà divertire con gli Amici del Ballo. In via San Martino ci saranno musica rock e metal con Mauro di Pensiero di Cicala dalle 20 alle 22 e Dj Zampa di Let’s Rock fino a mezzanotte. Ci sarà movimento anche in via Manzoni, in via Tommaseo e via San Fermo della Battaglia.

Per non perdersi nessun evento della Notte Bianca la Pro Loco ha preparato una pratica mappa dei vari spettacoli e dei negozi che li proporranno, scaricabile liberamente dal sito del Comune e da tutti i canali social ufficiali del municipio e della Pro Loco. La manifestazione è organizzata dalla stessa Pro Loco in collaborazione con il Comune, con il sostegno di Confcommercio Seveso, del Distretto del commercio delle Groane e del fiume Seveso e di Luca Events.

"Ancora una volta la tradizione si rinnova – spiega l’assessore al commercio Marco Mastrandrea –: questa può essere la sintesi della Notte Bianca che la Pro Loco, con il sostegno del Comune, proporrà domani sera. Nel solco di quanto realizzato negli anni passati, infatti, l’intenzione è quella di offrire alla città una serata unica di socializzazione e svago, con un programma variegato e con la partecipazione straordinaria di Jo Squillo. La chiusura delle strade offrirà poi l’opportunità di scoprire angoli della città, grazie al piacere di passeggiare per le vie di Seveso centro. L’obiettivo è quello di rafforzare quel senso di comunità che genera bene e valorizza il piacere dello stare insieme".