Le pratiche del benessere. Al Tittoni il festival yoga

Due giorni da trascorrere fra yoga, esperienze di meditazione, pratiche di rilassamento e trattamenti olistici, per rallentare i ritmi e riconnettersi al proprio io più profondo. Un intero weekend in cui andare alla scoperta di sé e di possibili strade per un maggior benessere emotivo. È quanto proporrà questo fine settimana lo “Yoga e Benessere Festival“ che si svolgerà al Parco Tittoni di Desio: sabato e domenica il festival brianzolo e il grande polmone verde di Villa Tittoni faranno da scenario per la quarta edizione della rassegna dedicata al benessere psico-fisico, alla consapevolezza e ai modi per vivere in armonia con l’ambiente umano e naturale che ci circonda. Ci saranno sessioni di yoga per tutte le età, incontri a tema, laboratori, attività per i bambini, un’area dedicata ai massaggi e ad altri trattamenti, un mercatino di prodotti artigianali, lo street food delle terre d’Oriente, le danze indiane, la musica dal vivo e molto altro.

"Vogliamo offrire un’esperienza autentica di trasformazione personale e collettiva - raccontano gli organizzatori dell’evento -. Crediamo che lo yoga e le discipline olistiche possano aumentare il livello di benessere e consapevolezza nella nostra società, contribuendo a costruire una comunità di persone sane, felici e soddisfatte della propria vita quotidiana. Il nostro impegno è quello di creare un ponte tra spiritualità e società, tra il benessere del singolo e quello del gruppo in cui è inserito". Il festival, che nelle precedenti edizioni ha visto partecipare oltre 6mila persone, è uno dei principali appuntamenti in Lombardia su queste tematiche, in grado di richiamare tantissimi curiosi e appassionati dell’intreccio fra tradizioni orientali e occidentali.

Tra gli ospiti ci saranno la cantante Valeria Rossi, specializzata in tecniche vocali terapeutiche; Riccardo Vivek Sardonè, divulgatore e studioso di filosofia yogica e sciamanesimo; Bhante Dhammasiri, monaco buddista theravada originario dello Sri Lanka, e Lucrezia Ottoboni, indologa, insegnante di yoga e danzatrice della danza Odissi. Sabato si comincerà alle 11 e si proseguirà fino a tarda ora, domenica dalle 10 alle 22. Ci saranno anche un bazar di artigianato etnico, laboratori esperienziali per adulti e bambini, uno spazio dedicato all’oriental street food, spettacoli, sessioni di tai chi, canti in cerchio.