Riapre il Diocesano con gli scatti epocali di Dorothea Lange

Riapre oggi il Museo Diocesano con il suo consueto orario diurno, con la collezione permanente e le mostre fotografiche Dorothea Lange e Sony World Photography Awards 2025 visitabili dal martedì alla domenica (10-18).

Prosegue inoltre, come durante tutto il periodo estivo, l’ingresso serale dal lunedì alla domenica (17.30-22.30), con la formula speciale a 12 euro, comprensiva di prima consumazione a InChiostro Bistrot e ingresso alle esposizioni temporanee.

La mostra Dorothea Lange, in programma fino al 19 ottobre, curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi, presenta 140 scatti dell’artista, testimone con il suo obiettivo di alcuni degli eventi epocali che a metà del XX secolo hanno modificato l’assetto economico e sociale degli Stati Uniti.