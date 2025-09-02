Il cerchio che non si chiude

2 set 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Belen Rodriguez e il bagno nuda in Costa Smeralda: “Non ha prezzo”

Pubblicate sui social le foto del bagno al chiaro di luna della presentatrice tv argentina in vacanza a Porto Cervo

Per approfondire:

“Non ha prezzo” scrive Belen Rodriguez nell’ultimo post pubblicato su Facebook, descrivendo la sensazione provata nell’ultimo bagno estivo. Un bagno notturno nelle acque cristalline della Sardegna ma soprattutto un tuffo senza costume. Nudo integrale. Così la showgirl argentina, milanese d’adozione, si è lasciata immortalare durante la vacanza sull’isola, senza veli, con movenze sensuali e qualche effetto speciale, in pose che richiamano Venere nata dalla schiuma del mare. Le foto pubblicate sui social dalla fotomodella 40enne non sono ovviamente passate inosservate e hanno scatenato un pioggia di commenti: molti di ammirazione, altri un po’ meno. Ma il bagno nudi al chiaro di luna, si sa, “non ha prezzo”.

L’ex moglie di Stefano De Martino ha trascorso le vacanze in Costa Smeralda con i suoi figli, Santiago e Luna, ma anche in compagna di amici stretti. Nelle foto e nei video pubblicati sui social nei giorni scorsi è apparsa in bikini alla guida di una moto d’acqua, in riva al mare o, a passeggio, con abiti leggeri. 

Nella villa di Porto Certo, con Belen, stando al gossip, anche il suo nuovo fidanzato, Nicolò De Tomassi. A scattare le foto potrebbe essere stato lui?

