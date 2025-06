Una maratona (gratuita) di benessere. Dalla colazione con pilates all’aperitivo

Una giornata intera, volendo, dalla colazione all’aperitivo, tutta dedicata al benessere: talk interattivi, attività guidate, sessioni pratiche e pure degustazioni, in piccoli gruppi all’interno dello Step - Futurability District, il "Museo del futuro" di piazza Olivetti, dietro Scalo Romana. L’appuntamento è domani martedì 1° luglio, dalle otto alle otto, bisogna prenotarsi (sul sito https://benessereday.cdi.it/) ma è tutto gratis. Cioè, offerto dal Cdi, Centro diagnostico italiano fondato nel 1975 da Fulvio Bracco, seconda generazione dell’azienda che oggi è una multinazionale farmaceutica, che oggi conta 35 poliambulatori convenzionati col Servizio sanitari nazionale per visite specialistiche, analisi di laboratorio e diagnostica. E s’inserisce nel palinsesto del cinquantennale anche questa seconda edizione di “Equilibrio. Energia. Benessere”, evento ideato l’anno scorso "per promuovere la cultura della prevenzione autentica, accessibile e fondata sull’evidenza scientifica".

Il calendario è scandito da momenti di mezz’ora/45 minuti (tranne il "light lunch" composto da una nutrizionista) a numero chiuso: si comincia con il pilates guidato da fisioterapisti e si finisce con un aperitivo, dalle 19.15, a base di "cucine dal mondo". Nel mezzo la coach e ultrarunner Ivana Di Martino, via via affiancata dagli specialisti del Cdi, istruirà i partecipanti sui benefici della fisioterapia preventiva e l’impatto del sonno sulla salute, a riconoscere i segnali dello stress e intervenire, sulla prevenzione dermatologica e i rischi nascosti di alcuni trattamenti estetici, impartendo pure consigli pratici su come mangiare bene e con gusto, gestire lo stress col respiro e comporre una perfetta "farmacia del viaggiatore" in vista dei viaggi. In chiusura, oltre all’aperitivo, il vicino Cdi Bionics Symbiosis, aperto l’anno scorso in via Vezza d’Oglio 3, offrirà ai partecipanti una consulenza omaggio.