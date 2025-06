Il festival del benessere. Tra yoga e workshop

Il sentiero dello yoga, passeggiate sensioriali, lezioni di shiatsu, laboratori, workshop sul benessere psicofisico. Oggi e domani torna al Parco Nord “NaturalMentEssere“, il festival per restare in armonia con l’ambiente e la natura. Per l’occasione cascina di via Clerici diventa luogo dove trascorrere il fine settimana con tante proposte green e di consapevolezza. Durante le due giornate, inoltre, saranno presenti operatori di discipline bionaturali che proporranno trattamenti e consulenze, oltre a stand di artigianato etico, abbigliamento, accessori da riciclo creativo, cosmesi naturale e piccoli produttori locali. "I parchi urbani sono sempre di più il luogo in cui si cerca il benessere: gli alberi, il profumo e la bellezza dei fiori creano un presidio per la salute delle comunità", commenta il presidente Marzio Marzorati. La.La.