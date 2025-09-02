Grande musica sull’acqua. Con Lake Arena sei serate suggestive

Musica sull’acqua con il Lake Arena, il palco galleggiante su lago di Como. Sei gli appuntamenti in programma, il doppio rispetto a quelli previsti inizialmente per Sound of Lecco – Lake Arena, una rassegna musicale dal forte impatto visivo, culturale e artistico. Sul palco saliranno alcuni tra gli artisti più interessanti e rappresentativi della scena musicale italiana e internazionale, spaziando dal cantautorato alla sperimentazione elettronica, dal rock alternativo alla scena dj internazionale: questa sera ci sono Anna Castiglia, vincitrice Targa Tenco 2025 e Giulia Mei; domani i Mercanti di Liquore; giovedì Les Votives; venerdì cantanti del territorio; sabato il dj set di Daddy G; domenica Motta in “Piano Solo”, appuntamento già sold out. I concerti sono a ingresso gratuito, però con prenotazione obbligatoria tramite il sito di Sound of Lecco. Durante i concerti alla Lake Arena, dalle 18 alle 24 sarà vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti. Vietati anche borracce metalliche, ombrelli e oggetti contundenti.

Daniele De Salvo