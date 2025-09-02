Richard Thompson leggenda del folk-rock di là dalla Manica

Il Los Angeles Times, in vena d’iperboli, l’ha definito "il miglior cantautore rock dopo Dylan e il miglior chitarrista elettrico dai tempi di Hendrix", ma che Richard Thompson sia un artista di categoria superiore è fuor di dubbio. L’ex Fairport Convention si offre questa sera al pubblico del Teatro CTM di Rezzato (Bs), una delle tre tappe italiane (sulla terra ferma) che vedono l’autore di album seminali come “Unhalfbricking” o “Liege & Lief” in scena nel nostro paese. Un ritorno al folk-rock che oltre Manica ha segnato intere generazioni di musicisti. In scaletta, “The old pack mule” è l’unico frammento dell’ultimo album “Ship to shore”, uscito lo scorso anno. Andrea Spinelli