Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Cultura e Spettacoli
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
Cultura e SpettacoliRichard Thompson leggenda del folk-rock di là dalla Manica
2 set 2025
ANDREA SPINELLI
Cultura e Spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cultura e Spettacoli
  3. Richard Thompson leggenda del folk-rock di là dalla Manica

Richard Thompson leggenda del folk-rock di là dalla Manica

Il Los Angeles Times, in vena d’iperboli, l’ha definito "il miglior cantautore rock dopo Dylan e il miglior chitarrista elettrico...

Il Los Angeles Times, in vena d’iperboli, l’ha definito "il miglior cantautore rock dopo Dylan e il miglior chitarrista elettrico...

Il Los Angeles Times, in vena d’iperboli, l’ha definito "il miglior cantautore rock dopo Dylan e il miglior chitarrista elettrico...

Per approfondire:

Il Los Angeles Times, in vena d’iperboli, l’ha definito "il miglior cantautore rock dopo Dylan e il miglior chitarrista elettrico dai tempi di Hendrix", ma che Richard Thompson sia un artista di categoria superiore è fuor di dubbio. L’ex Fairport Convention si offre questa sera al pubblico del Teatro CTM di Rezzato (Bs), una delle tre tappe italiane (sulla terra ferma) che vedono l’autore di album seminali come “Unhalfbricking” o “Liege & Lief” in scena nel nostro paese. Un ritorno al folk-rock che oltre Manica ha segnato intere generazioni di musicisti. In scaletta, “The old pack mule” è l’unico frammento dell’ultimo album “Ship to shore”, uscito lo scorso anno. Andrea Spinelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ConcertiTeatro