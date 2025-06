Viaggio nel Barocco all’Auditorium

Il “Rejoice greatly” dal Messiah di Handel, una sinfonia di Torelli, la cantata “Non so qual più m’ingombra” di Scarlatti, una pastorale di Locatelli e una cantata di Bach. Si potranno prenotare già da domani, chiamando il 335-5461501, i posti per assistere al concerto dal titolo “Lodate il Signore in ogni luogo”, che il festival itinerante Brianza Classica organizzerà nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno per sabato alle 20.30. A esibirsi saranno il quintetto dell’Orchestra Barocca Siciliana affiancato dal soprano Martina Licarie da Calogero Contino.