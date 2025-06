La Scala “in tour“. Concerti nei borghi della Valtellina

La Scala esce da Milano e arriva nel cuore della Valtellina con Musica nell’aria, il progetto firmato Accademia Teatro alla Scala e sostenuto da Regione Lombardia. L’appuntamento è per venerdì 4 e sabato 5 luglio nei borghi di Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata (nella provincia di Sondrio) con i giovani musicisti dell’Orchestra dell’Accademia scaligera, diretti dal maestro Pietro Mianiti.

Il 4 luglio alle 18.30 concerto nella piazza del centro storico di Sernio, in programma: la Suite op. 46 da Peer Gynt di Grieg, La Moldava di Smetana, Una notte sul Monte Calvo di Musorgskij e l’Ouverture dal Guglielmo Tell di Rossini. Il 5 luglio, dalle 9, sarà il paesaggio a diventare palcoscenico: l’escursione lungo il Sentiero dei Castelli – tra Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata – sarà accompagnata da “tappe musicali” in mezzo a vigneti, castagneti e tracce di antiche fortificazioni.