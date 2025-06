Sguardi in alto ai giardini di Palazzo Borromeo. Film per tutti i gusti, torna il cinema all’aperto

Ha preso il via questa settimana l’arena estiva proposta anche quest’anno da Excelsior Cinema&Teatro nel giardino di Palazzo Borromeo. Fino al prossimo 26 luglio, il pubblico potrà immergersi in un intenso programma di proiezioni, dalla commedia al thriller. Si tratta della prima parte della rassegna estiva, che proseguirà anche in agosto con un cartellone che verrà definito nelle prossime settimane.

Per questa prima parte di evento, la maggior parte dei film proposti rientrano nell’iniziativa “Cinema Revolution“, promossa dal Ministero della Cultura e che prevede un biglietto di soli 3,50 euro, 6.50 gli altri film. Tra i titoli più attesi per tutta la famiglia, il 28 giugno, il pubblico potrà godersi “Paddington in Perù“, nuova avventura dell’amatissimo orsetto.

Il mese di luglio si aprirà martedì 1, con “Conclave“ di Edward Berger, thriller politico che esplora i retroscena dell’elezione papale, seguito – il 3 luglio da “Le assaggiatrici“ di Silvio Soldini, ispirato a una storia vera. Si proseguirà sabato 5 con Emilia Pérez, e martedì 8 con “A complete unknown“. Giovedì 10 sarà la volta di “Napoli New York“ di Gabriele Salvatores, favola neorealista sul sogno americano.

Lunedì 14 luglio il pubblico potrà assistere a “Berlinguer, la grande ambizione“ di Andrea Segre, e “Diamanti“ – il 17 luglio – nuova pellicola di Ferzan Ozpetek. Chi ama la commedia troverà – il 18 luglio – in “10 giorni con i suoi“ di Alessandro Genovesi una storia divertente. A chiudere il mese di luglio, “Bridget Jones – Un amore di ragazzo“ (giovedì 24), e il remake live-action di “Lilo & Stitch“ (sabato 26).

Le proiezioni avranno inizio alle 21.30, con ingresso al Giardino da via Garibaldi. In caso di maltempo la proiezione verrà spostata nella sala di via San Carlo.

Gabriele Bassani