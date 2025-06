Rassegna organistica numero 45

Un’eccellenza musicale che valorizza il patrimonio artistico e culturale del territorio. Da luglio a ottobre si svolgerà la 45ª stagione concertistica "Antichi Organi, patrimonio d’Europa". Una delle rassegne musicali più longeve e apprezzate a livello locale ma anche nazionale, promossa dall’Associazione Antiqua Modicia con il sostegno della Provincia di Varese. A Villa Recalcati si è svolta la presentazione, con gli interventi dei consiglieri provinciali Matteo Marchesi, Fabio Passera e Giacomo Iametti. Nel suo saluto il consigliere Marchesi ha sottolineato come "questa rassegna rappresenti non solo un appuntamento musicale di straordinaria qualità, ma anche un’occasione concreta per valorizzare gli organi storici del territorio, parte integrante della nostra identità culturale".

Con i suoi 45 anni di storia, la rassegna conferma la sua capacità di unire musica, arte e territorio, coinvolgendo Comuni e comunità locali nella tutela e nella riscoperta del ricco patrimonio organario locale. Un progetto che negli anni ha anche favorito numerosi interventi di restauro, restituendo alla collettività strumenti preziosi, oggi tornati protagonisti dei concerti in programma. La direzione artistica, curata da Mario Manzin e Irene De Ruvo, ha annunciato una programmazione di alto livello anche per l’edizione 2025. Trenta le date in calendario, a partire da venerdì 4 luglio: alle ore 21 a Castello Cabiaglio si esibirà Viviana Romoli presso la Chiesa parrocchiale di Sant’Appiano. I concerti sono tutti ad accesso gratuito: protagonisti artisti di fama internazionale che proporranno repertori preziosi, affiancati da giovani promesse under 30 di grande talento.

L.C.