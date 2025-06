Un viaggio incantato tra principi, regine della notte e flauti magici. Una lettura teatralizzata che guiderà, come un racconto, in un’avventura fantastica, seguita da un laboratorio a tema in cui realizzare maschere e simboli legati ai personaggi.

Il tutto per far scoprire a bambini e ragazzi la storia, i protagonisti e la musica di una grande opera lirica. È l’iniziativa che si terrà domani alle 15.30 negli spazi di Villa Cusani Confalonieri a Carate, con un nuovo appuntamento della rassegna “Tutti all’Opera - Fiabe in musica e fantasia“, pensata per avvicinare in modo originale i più giovani a questo mondo affascinante: gli attori di Cartanima Teatro proporranno una lettura animata e un laboratorio creativo su “Il flauto magico“ di Mozart. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a cartanima.prenotazioni@gmail.com.