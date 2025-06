Passione teatro, saggi di fine anno. Valanga di spettacoli al Binario 7. Tutti gli allievi salgono sul palco

Raffica di spettacoli della Scuola di teatro Binario 7. Fino al 30 giugno gli allievi della Scuola saliranno sul palco, protagonisti dell’edizione 2025 della rassegna “PaeSaggi Teatrali“. La scuola conta quasi 800 allievi; 519 in scena in questi giorni (di cui 193 under 18), per 45 eventi tra spettacoli e lezioni aperte a Monza e a Nova. Per la prima volta la rassegna comprende i saggi dei due corsi, intermedio e di avvicinamento al teatro, che si sono svolti a Binario Nova; martedì 17 alle 21 con “Al di là“, del corso di avvicinamento condotto da Enrico Roveris. Ben sei spettacoli stanno abitando le sale di via Turati. Poi dieci nella seconda e altri dieci nella terza, per chiudere con undici nella quarta. In chiusura in doppia replica in sala Picasso, il 29 e il 30 giugno, il saggio del corso intensivo adulti. Questa sera si potrà scegliere tra la sala Picasso, alle 20.30, con “In pace e in guerra“, saggio del corso adolescenti 14/18 anni condotto da Federica Bognetti; oppure in sala Chaplin, alle 21 “Perfetto o imperfetti?“ saggio del corso adolescenti 11/14 anni condotto da Veronica Franzosi. Biglietti: intero a 5 euro, gratuito per allievi, abbonati e i bambini sotto i 10 anni. Domani in sala Picasso, “Snack“ alle 20.30, il saggio del corso adolescenti 14/18 anni, condotto da Chiara Petruzzelli. Alle 21, in sala Chaplin, “Il labirinto“, saggio del corso adolescenti 14/18 anni condotto da Luca Spadaro Domenica in sala Picasso, alle 20.30, “È indispensabile dimenticare“, saggio del corso adolescenti 11/14 anni con Roveris, mentre in sala Chaplin, alle 21, il corso adolescenti 11/14 anni presenta “Un bagno prima di morire“,con Mirko Rizzi.