Storie tragicomiche al contrario. Sulla scena gli allievi dell’OppArt

Un viaggio surreale ed esilarante tra storie celebri raccontate in modo completamente stravolto. Una sequela di invenzioni e improvvisazioni che diventano commedia. È lo spettacolo “In scena... per caso!“, proposto oggi alle 21 al teatro OppArt di Sovico: il testo, scritto e diretto da Alfredo Oppio, verrà interpretato da una decina di allievi del corso di recitazione del centro culturale di via Giovanni da Sovico. La vicenda è quella degli allievi di un laboratorio teatrale che una sera si ritrovano in scena, ma ecco l’imprevisto: invece della solita lezione si trovano davanti a un pubblico vero, però nessuno è pronto, nessuno ha una parte da recitare o sa cosa fare. Così, tra un’idea e una risata, si decide di prendere le storie più famose e rappresentarle a modo proprio, dalla Creazione, con un Adamo ed Eva più confusi che mai, ai caotici tentativi di matrimonio tra Renzo e Lucia nei Promessi Sposi. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.