Ecco il Summer Festival. Sul palco Ivana Spagna

Dal cantautorato rock al pop e alla italo disco degli anni Ottanta, dalla comicità a un mix divertente tra risate e musica. Sei appuntamenti da qui alla fine di luglio per trascorrere all’aperto e in compagnia, in modo leggero, le serate estive in città. Sei occasioni fatte di spettacoli, concerti e intrattenimenti, con nomi importanti della musica italiana e volti noti della tv. Scalda i motori l’edizione 2025 del Desio Summer Music Festival, le cui date sono appena state annunciate ufficialmente dal Comune, organizzatore della kermesse, svelando protagonisti e programmi della manifestazione che animerà il mercoledì sera il centro storico desiano.

Si partirà mercoledì prossimo, 25 giugno, con un’icona internazionale della musica italiana, soprattutto negli anni ‘80 e ‘90: a salire sul palco di piazza della Conciliazione sarà Ivana Spagna, cantante capace di scalare le classifiche europee e americane con hit come “Easy Lady“ e “Call Me“, di brillare al Festival di Sanremo con la canzone “Gente come noi“ e di prestare la sua voce alla versione italiana del brano “Circle of life“ per la colonna sonora del film Disney “Il Re leone“, diventato in questo caso “Il cerchio della vita“. Con oltre 15 milioni di dischi venduti, Spagna è tra le artiste italiane più amate all’estero. Il 2 luglio toccherà invece al talentuoso cantautore rock Marco Ligabue, fratello del rocker Luciano e già fondatore dei Rio, che farà tappa in Brianza con il tour del suo spettacolo “Salutami tuo fratello“, in cui racconta con ironia, schiettezza e cuore l’Emilia, tra narrazione e brani suonati. Il 9 spazio alla comicità con il noto cabarettista, attore e comico Gianluca Impastato, conosciuto prima come membro del gruppo I Turbolenti e poi in veste solista e per le partecipazioni a trasmissioni tv, in primis Colorado. Mercoledì 16 luglio sarà la volta dei Love Beats, alias la showgirl televisiva Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, con il loro coinvolgente dj-set.

A concludere sarà, il 23 luglio, il versatile cantante e personaggio tv Pago, già vincitore della decima edizione di “Tale e Quale Show“.