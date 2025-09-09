Il grande jazz nelle notti magiche del Rivington

I sabato sera di settembre al Rivington si tingono di jazz: musica dal vivo, cocktail ricercati e cucina gourmet con affaccio sullo skyline di Porta Nuova. Un’atmosfera internazionale, che unisce lo charme di Milano all’energia di New York, per serate indimenticabili. Per l’occasione Rivington propone un menù ispirato alla grande mela: Oysters Rockefeller con spinaci e pecorino, Steak Tartare “Hudson”, Raviolo agli asparagi affumicati con tartare di scampo e spuma di gambero, Surf&Turf, Rossini Style e NY-style cheesecake. Accompagnati da cocktail ispirati agli speakeasy di Manhattan e da una selezione esclusiva di vini Garesio.

Sabato 13 tocca al trio jazz milanese composto dalla talentuosa Sara Lupi e da due maestri della scena jazzistica come Fabrizio Bernasconi, pianista di straordinaria sensibilità, e Daniele Moretto, trombettista di grande versatilità. Un viaggio tra i classici del jazz, con incursioni in bossa nova e chanson d’auteur francese.

Il 20 settembre sul palco Martino Vercesi, chitarra, e Marcello Testa, contrabbasso, in “The great american songbook”, capolavori della prima metà del ’900 da George Gershwin a Duke Ellington passando per Cole Porter e Jimmy Van Heusen, all’era Be Bop.

Il 27 l’Organ Trio (Max Gallo chitarra, Yazan Greselin organo e Matteo Rebulla batteria) tra sonorità organistiche e Hammondistiche.

Info: events.centricmilan@hyatt.com o telefono 3455572717.