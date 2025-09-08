Tananai e Camihawke stanno insieme? Spunta l’indizio social

Milano, 8 settembre 2025 - Un Tananai in amore può significare soltanto una cosa: ballatone romantiche in arrivo. Ma Tananai è davvero innamorato? La certezza la potrebbe dare soltanto lui, ma in attesa di qualche dichiarazione in merito i fan sognano. E lo fanno attraverso alcuni indizi social che raccontano di una coincidenza sospetta.

Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, e Camihawke, ovvero Camilla Boniardi, sarebbero andati insieme in montagna. Precisamente al rifugio Sev nel Comasco, ai piedi dei Corni di Canzo. La pubblicazione di due stories su Instagram dello staff del rifugio stesso prima insieme a lui e poi con lei a distanza di pochi minuti testimonia la loro presenza lì.

Insieme? Le voci in merito a una loro possibile liaison si rincorrono da qualche giorno e questi scatti in montagna potrebbero avvalorare questa tesi. Anche se, va sottolineato, potrebbe trattarsi di un’amicizia che non “profuma d’amore” (per citare una sigla cult del cartone animato ‘Piccoli problemi di cuore’ caro a molti Millennial).

In ogni caso, entrambi risulterebbero single (al netto di questa ipotetica nuova relazione): Tananai e Sara Marino si sono lasciati poco prima dell’inizio dell’estate, mentre la storia fra Camihawke ed Aimone Romizi, cantante e musicista dei Fast animals and slow kids, si sarebbe conclusa qualche mese prima.

Che quindi possa essersi aperta una nuova fase nelle vite del cantautore milanese e della content creator brianzola? Probabilmente lo sapremo nelle prossime settimane. Recentemente Tananai ha raccontato nel podcast ‘Pezzi’ di avere intenzione di prendersi una pausa dall’Italia e di voler andare a vivere in Giappone per un periodo. Chissà, magari vedremo qualche contenuto social di Camihawke proprio da là.