I live di Tony Hadley. Tra hit degli Spandau e cover dei Queen

Doppia tappa lombarda per Tony Hadley, che festeggia 45 anni di carriera martedì sul palco del Teatro Sociale di Sondrio e mercoledì su quello di Palazzo Te a Mantova. Con lui l’inseparabile Fabulous TH Band per spaziare dal pop al rock, allo swing dando voce strumentale a reminiscenze dell’epopea Spandau Ballet quali “Only when you leave” e “Through the barricades” e a cover collaudate come la “Feeling good” di Anthony Newley e Leslie Bricusse o “We are the champions” dei Queen. La folgorazione a 14 anni "sul palco del Pontins, un campeggio vacanze, cantai ‘Lady Madonna’ a cappella dimenticando metà delle parole, scesi però tra le congratulazioni" ammette lui. "Una volta Ringo Starr mi ha chiesto l’autografo, ma penso avesse bevuto troppo". An. Spi.