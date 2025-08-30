In piazza Duomo a Crema torna la Sagra della Torta Bertolina, il dolce tipico contadino del Cremasco

Crema – Domani in piazza Duomo va in scena la 45esima Sagra della Bertolina, dolce tipico contadino del Cremasco. Dalle 9 apriranno gli stand gastronomici dedicati non solo alla famosa torta ma anche ad altri prodotti del territorio. Quest’anno esporranno anche pasticcerie cittadine e dei paesi vicini con le loro versioni della torta protagonista della festa.

Il momento clou della Sagra sarà il concorso per la miglior Bertolina: le torte si potranno consegnare alla Pro loco dalle 10.30 a 12.30 mentre la giuria si riunirà dalle 15 per assaggiare le torte e dare il suo inappellabile giudizio. Saranno premiate le prime dieci Bertoline e non solo la numero uno.

A latere anche eventi culturali: il Gruppo Fotografico Offanengo presenterà la mostra fotografica “Crema, volti e passioni“ e gli allievi dell’Istituto Folcioni con le loro note accompagneremo la sagra dalle 10. Inoltre spettacoli di strada con la compagnia teatrale Pantakel, partite di scacchi, visite del centro storico in risciò. Alle 21 il concerto TrilloWood - Trillo Oscar Night a cura de Il Trillo che proporrà musiche di film da Oscar.