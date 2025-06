Giochi, ecco i Poster. Se lo sport ispira l’arte

Sport, arte e cultura si fondono così come fanno i cerchi olimpici: inaugurata alla Triennale di Milano una mostra dedicata agli Art Poster dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

L’esposizione, aperta fino al 15 marzo 2026, è frutto di un progetto promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 e Triennale, realizzata in collaborazione con l’International Olympic Committee (IOC) e l’International Paralympic Committee (IPC). Gli Art Poster, opere d’arte originali in forma di manifesto realizzati da dieci artisti, sono stati suddivisi in egual misura tra Olimpiadi e Paralimpiadi e realizzati da giovani artisti (Under 40) che con la loro arte hanno provato a interpretare la magia che ruota attorno a un evento di portata globale.

I cinque Art Posters Olimpici sono stati ideati da Beatrice Alici, Martina Cassatella, Giorgia Garzilli, Maddalena Tesser, Flaminia Veronesi, mentre i Paralimpici nascono dalla creatività di Roberto de Pinto, Andrea Fontanari, Aronne Pleuteri, Clara Woods e Giulia Mangoni. Negli anni grandi artisti, come Robert Rauschenberg, Tracy Emin, Eduardo Chillida ed Andy Warhol sono stati coinvolti per rappresentare le Olimpiadi.

Domenico De Maio, Education & Cultural Director della Fondazione Milano Cortina 2026 ha spiegato: "L’iniziativa Art Posters e la collaborazione con Triennale Milano confermano l’impegno della Fondazione nel promuovere progetti partecipati e inclusivi che mettano al centro artisti, enti e organizzazioni, per valorizzare le eccellenze culturali del Paese e lasciare un’eredità simbolica duratura nel cammino verso le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali".