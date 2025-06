Le migliori lettere. A leggerle. Sandrelli e Spanò

Torna il Festival delle lettere, la prima e più importante manifestazione italiana che celebra la scrittura epistolare attraverso un concorso di scrittura e l’intreccio tra i testi delle lettere e le più diverse forme d’arte. L’edizione speciale si apre con Le Migliori Lettere, grande evento di anteprima domani a Casa Schuster, location storica nel cuore di Milano. Protagoniste saranno le Lettere a una donna e non solo, interpretate da ospiti d’eccezione: Amanda Sandrelli, Cinzia Spanò e Alice Mangione, con la conduzione di Corinna Grandi e l’accompagnamento musicale di Sara Calvanelli. A partire dalle 17.30 le lettere più belle della XIX edizione saranno protagoniste della serata. Ingresso è libero su prenotazioni. Per la prima volta, poi, il Festival delle lettere proseguirà in un programma esteso con mostre ed eventi che animeranno la prestigiosa location della Fabbrica del Vapore dal 26 giugno al 31 luglio 2025.