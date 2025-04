Milano-Cortina 2026, svelate le torce olimpiche. Tajani: “Sarà un grande evento di pace. La guerra porta dolore, lo sport unisce”

Milano, 14 aprile 2025 – Manca sempre meno all’appuntamento con le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella cornice della Triennale di Milano è stato svelato il design della torcia dei Giochi Olimpici, opera dell'architetto Carlo Ratti. Alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'evento è iniziato con un video emozionale in cui è stata esaltata 'la bellezza'.

Quindi in collegamento con Osaka, dal padiglione Italia dell'Expo giapponese, sempre attraverso un video sono state svelate per la prima volta le torce che effettueranno la tradizionale staffetta che partirà il 26 novembre 2025 dalla città di Olimpia in Grecia e terminerà il 6 febbraio 2026 a Milano nella serata della cerimonia inaugurale dei Giochi. Le torce sono state portate in sala da Carolina Kostner e Martina Caironi, le prime due teodofore, alla presenza del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

Tajani: “Sarà un grande evento di pace”

“Le torce sono bellissime”, ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a Osaka. Poi, ricordando che nell'antichità si interrompevano i combattimenti durante i Giochi, ha ribadito la necessità di un “forte messaggio di pace in un momento in cui alle porte dell'Europa si combattono due guerre”. “Abbiamo visto cosa è successo ieri a Sumy – ha detto Tajani – un criminale attacco russo contro la popolazione civile in Ucraina. Mi auguro che si possa, quando si inizieranno i giochi olimpici, aver già concluso la fase della guerra, così come ci auguriamo che possa tornare la pace per il popolo palestinese, possano essere liberati tutti gli ostaggi”. E ha nuovamente sottolineato: “Milano-Cortina sarà un grande evento, soprattutto un grande evento di pace, perché lo sport e le Olimpiadi in modo particolare hanno sempre segnato nella storia un messaggio positivo. La guerra porta solo dolore, lo sport invece unisce”.

Svelamento delle Torce Olimpiadi Milano-Coprtina 2026, le atlete Carolina Kostner e Martina Caironi

Malagò: "Le torce, incarnazione del design italiano”

Le torce presentate oggi piacciono anche al presidente del Coni Giovanni Malagò, che le ha definite “incarnazione del design italiano”. “La torcia – ha detto in collegamento dalla stanza delle fiaccole olimpiche a Roma – ha una filosofia che l'accompagna. L'essenzialità che diventa stile. Non è minimalismo. Ma non è sopra le righe”. Poi, ha parlato del viaggio che la torcia dovrà intraprendere: “Attraverserà tutta la Grecia, poi si parte con il giro dell'Italia da Roma. Un lungo spot che toccherà tutte le province italiane. Un gigantesco giro d'Italia, una maratona iconica e simbolica per poi arrivare a Milano il 6 febbraio 2026. Oggi è un momento simbolo dell'organizzazione delle Olimpiadi. In poco più di due mesi abbiamo superato le 20mila candidature per i 10 mila posti di tedofori disponibili. Bisogna fare una selezione. Ma è un segnale dell'appeal delle nostre Olimpiadi”.

Santanchè: “Sempre più voglia d’Italia nel mondo”

“Il viaggio della torcia è un evento molto importante, che girerà l'Italia – ha aggiunto il ministro del turismo Daniela Santanchè alla Triennale di Milano –. Milano-Cortina 2026 è un grande evento, ma non solo sportivo, attraverso le Olimpiadi si unisce. È importante per una promozione turistica, farà il giro di tutta Italia, potremo parlare delle nostre bellezze, dei nostri paesaggi, è un grande evento identitario, alla faccia di quelli che non volevano le Olimpiadi. Si partirà, Cortina è pronta come le altre località, ha vinto chi crede in questi eventi sportivi, c'è sempre più voglia d'Italia nel mondo”.

Fontana: “Siamo i migliori designer del mondo”

“Sono torce molto belle” anche per il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Siamo i migliori designer del mondo e non potevamo che fare le migliori fiaccole del mondo. Ora i simboli sono stati tutti realizzati”, ha detto. E ha proseguito: “L'idea delle Olimpiadi diffuse è arrivata in sede di candidatura, anche perché all'epoca il governo non era con noi come ora. Più territori fu deciso per rispettare un criterio di sostenibilità, cosa che si sta realizzando in modo perfetto”.