Un omaggio al genio di Puccini. Trio d’eccezione in Villa Cusani

Un viaggio tra le arie più celebri composte da Giacomo Puccini, con brani dalla Bohéme e da Tosca, da Turandot e dalla Madama Butterfly, interpretati da un trio d’eccezione voci e pianoforte. È il “Concerto Pucciniano” che si terrà domani alle 21 in Villa Cusani Confalonieri a Carate: ne saranno protagonisti il soprano Carmen Lopez, il tenore Riku Matsubara e il pianista Gianfranco D’Elia. Il trio darà vita a un omaggio al genio di Puccini, eseguendo una dozzina di arie, romanze e pezzi tratti dalle più famose opere del compositore lucchese. L’ingresso è libero. L’evento è promosso dal Comune. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

Intanto domani sera le note saranno protagoniste anche a Triuggio, dove alle 21 nel cortile di Villa Jacini, in via Jacini, nella frazione di Tregasio, il Comune organizzerà un “Concerto sotto le stelle”: a salire sul palco sarà il Corpo Musicale Santa Cecilia diretto da Armando Saldarini, che proporrà un suggestivo percorso in musica dentro i temi della mitologia antica. Ingresso libero.

A Lissone, infine, sempre domani alle 21 torna il classico appuntamento cittadino dell’estate con il concerto “Musica all’aperto” del gruppo strumentale Consonanza Musicale, diretto da Marcello Rosa: nella cornice dell’antica cascina di via Aspromonte, nella zona della frazione di Santa Margherita, la banda-orchestra suonerà anche assieme agli alunni del percorso a indirizzo musicale della scuola media Croce. Ingresso libero.

F.L.