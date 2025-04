Cinisello, l’olimpiade delle foto. Mufoco, spazio alla montagna

La montagna fra tradizione e innovazione, con la sua dimensione abitativa, lavorativa e quella del tempo libero in un contesto territoriale e sociale in trasformazione. Le opportunità e le contraddizioni che caratterizzano l’ambiente alpino, le differenti strategie di sviluppo e di sostenibilità, la permanenza e la stratificazione di culture. Il Mufoco, museo nazionale di fotografia contemporanea, con il contributo della Regione, promuove chiama a raccolta fotografi e artisti visivi residenti in Italia over 18, per la selezione di 5 progetti di ricerca inediti da sviluppare e produrre in vista di una mostra e dell’ingresso delle opere nelle collezioni. Soggetto: "Scenari alpini. Paesaggi e comunità della Lombardia fra tradizioni e futuro". La selezione è, aperta fino al 30 maggio.

L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026. "L’occasione dei giochi invernali, con l’inevitabile impatto dei flussi di persone e a livello di economia e attenzione mediatica, suggerisce un nuovo momento di riflessione, con particolare attenzione alle interazioni che la montagna innesca con il fenomeno dello sport e dei suoi valori – spiegano dal museo –. Il territorio su cui svolgere le ricerche dovrà essere in prevalenza quello alpino e prealpino lombardo". Sono incoraggiati lo studio delle tradizioni locali e dei patrimoni materiali e immateriali (archivi pubblici e privati, familiari, di associazioni culturali e sportive, aziendali, musei etnografici), così come il coinvolgimento diretto delle comunità, attraverso dinamiche collettive partecipate "nella riflessione sulle trasformazioni del territorio e nell’elaborazione di pratiche di cittadinanza attiva".

Diversi gli obiettivi dell’iniziativa: stimolare un approfondimento ad ampio spettro sulla contemporaneità, "indagando la tematica delle alte terre e del paesaggio alpino alla luce dell’imminente svolgimento dei Giochi invernali", sostenere la produzione culturale e l’attività di fotografi e artisti visivi, "sottolineandone il ruolo fondamentale per l’indagine e la comprensione delle trasformazioni economiche, sociali e culturali in atto nei territori e nella società", e incrementare il patrimonio fotografico conservato nelle collezioni pubbliche.