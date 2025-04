Ecco le nuove torce olimpiche in alluminio riflettente

Le torce di Milano-Cortina 2026, che accenderanno l’attesa e l’entusiasmo per i prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali, sono state svelate ieri mattina in due eventi simultanei alla Triennale di Milano e all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Madrine d’eccezione quattro atlete capaci di scrivere pagine indelebili nella storia dei Giochi. A Milano hanno accompagnato le torce Stefania Belmondo, leggenda olimpica e ultima tedofora di Torino 2006, insieme alla campionessa paralimpica Bebe Vio. A Osaka, invece, hanno rappresentato i valori della Fiamma Martina Caironi, medaglia d’oro a Parigi 2024, e Carolina Kostner, stella del ghiaccio e bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014.

Le torce di Milano Cortina 2026, in alluminio riciclato, si chiamano “Essential”, per lo stile minimale che le contraddistingue, e sono state realizzate da Eni, Premium Partner dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in collaborazione con Versalis (Eni), Official Supporter dei Giochi. Le due versioni – una per i Giochi olimpici invernali e l’altra per i Giochi paralimpici invernali – differiscono nella sfumatura di colore, ma entrambe hanno una finitura riflettente e cangiante. La torcia Olimpica presenta sfumature verdi e blu, mentre quella Paralimpica presenta tonalità sul bronzo. Eni e Versalis hanno scelto lo Studio Carlo Ratti Associati per lo sviluppo del design e Cavagna Group per l’ingegnerizzazione e la produzione della torcia e dei suoi componenti.

Alla cerimonia in Triennale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il governatore lombardo Attilio Fontana e l’assessore comunale Fabio Bottero. Bebe Vio ha scherzato sul fatto che le torce olimpiche siano riflettenti: "Chi ci passa davanti dovrà sorridere, così il suo volto si rispecchierà nella torcia".