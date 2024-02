Sanremo 2024, la scaletta della serata finale. Quando canteranno i Big lombardi

Sanremo (Imperia) – Archiviata la serata più “canterina”, quella delle cover, è conto alla rovescia per la finale del 74esimo Festival di Sanremo, oggi sabato 10 febbraio. La scaletta prevede sul palco tutti e trenta i Big in gara, che saranno presentati anche dal co-co Fiorello, che torna al fianco di Amadeus.

A inizio di puntata Amadeus svelerà la classifica provvisoria basata sulla media delle prime quattro serate e darà il via alla votazione che coinvolge solo il televoto. A fine esibizioni sarà stilata la classifica complessiva e le prime cinque canzoni saranno riproposte e si procederà poi, ripartendo da zero per la top five, a una nuova votazione di tutte e tre giurie, che decreterà il vincitore: televoto (34%), della sala stampa, tv e web (33%) e delle radio (33%). La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2024.

Notizia in aggiornamento

Qui l’elenco dei cantanti in ordine alfabetico, in attesa dell’ordine di apparizione presentanto in conferenza stampa.

Alessandra Amoroso - Fino a qui Alfa - Vai! Angelina Mango - La noia Annalisa - Sinceramente BigMama - La rabbia non ti basta Bnkr44 - Governo punk Clara – Diamanti grezzi Dargen D’Amico - Onda alta Diodato - Ti muovi Emma - Apnea Fiorella Mannoia - Mariposa Fred De Palma - Il cielo non ci vuole Gazzelle - Tutto qui Geolier - I p’ me, tu p’ te Ghali - Casa mia Il Tre - Fragili Il Volo - Capolavoro Irama - Tu no La Sad - Autodistruttivo Loredana Bertè - Pazza Mahmood -Tuta gold Maninni - Spettacolare Mr.Rain - Due altalene Negramaro - Ricominciamo tutto Renga e Nek - Pazzo di te Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita Rose Villain - Click boom! Sangiovanni - Finiscimi Santi Francesi - L’amore in bocca The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Sul palco arriva l'etoile Roberto Bolle. E poi un pezzo di storia della musica italiana, con Gigliola Cinquetti per celebrare i 60 anni di Non ho l'età. All'Ariston, per lo spazio dedicato alla fiction, anche il Doc Luca Argentero e Claudio Gioè per la partenza della fiction Rai Makari 3. Bis per Tedua che dopo aver inaugurato i concerti sulla Costa Smeralda saluta la nave, in piazza Colombo c'è Tananai.