Cinema all’aperto “Dragon Trainer“ il primo film

Torna ad accendersi stasera l’arena cinema del parco di Villa Ghirlanda con la rassegna all’aperto, l’unica del Nord Milano. L’appuntamento con il variegato palinsesto di pellicole in alta definizione, tra prime visioni e proposte dell’ultima stagione, è tutte le sere della settimana alle 21.30. Per i più piccoli, prima della proiezione, spazio a laboratori creativi compresi nel costo del biglietto d’ingresso. Il programma si apre con il film d’avventura in prima visione "Dragon Trainer" (stasera, sabato, domenica e poi dal 27 al 29 giugno). Domani ci sarà il primo dei film in promozione a 3,50 euro: si tratta di "Vermiglio" di Maura Delpero, che ha vinto il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria a Venezia. Venerdì spazio al film muto con musica dal vivo "Aurora", mentre lunedì è in cartellone la commedia "Diamanti" di Ferzan Özpetek con un cast tutto al femminile, guidato da Luisa Ranieri. Si continua martedì con "Una figlia" con Stefano Accorsi, mentre il 25 giugno spazio all’azione con "Mission: Impossible - The Final Reckoning" e il ritorno di Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. La.La.