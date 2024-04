Antonella Clerici a Belve: “Barbara D’Urso mi ha ferita” e rivela il cantante che rifiutò il suo Sanremo perché “sapeva di sugo”

Milano, 23 aprile 2024 – Complice il format televisivo per cui è conosciuta, che fa parte delle case italiane nell’ora di pranzo, Antonella Clerici è entrata nel cuore dei telespettatori per la capacità di presentare i programmi con semplicità ed empatia: eppure, seduta sugli scomodi sgabelli di “Belve”, Clerici ha mostrato gli artigli di una belva come si deve e dalle anticipazioni sembra che non si sia ritratta a nessuna domanda di Francesca Fagnani.

La prova del Cuoco e il mancato riconoscimento della Rai

"La prova del cuoco è stato un grandissimo successo e lei disse ‘Stavolta mi dovranno mettere al posto del cavallo della Rai’" l’ha incalzata Francesca Fagnani ma Clerici risponde "Mai, no, mai. Anche se ogni tanto ho pensato di meritarlo". Fagnani insiste: “Non le hanno riconosciuto il merito che le si deve?, "Beh – ammette Clerici – qualche volta era giusto che dicessero 'cavolo grazie, sei stata fantastica'. Ma questa azienda no. Basterebbe una pacca sulla spalla e ci ho patito di questo", ha aggiunto la conduttrice nata a Legnano nel 1963.

La presentatrice si lascia andare anche a confessioni sul Festival di Sanremo, il format di punta di via Mazzini, che lei condusse nel 2010. “Amadeus ha avuto coraggio ad andarsene” ha commentato Antonella Clerici, che ha anche smentito le voci di una sua possibile conduzione per la prossima edizione: "Non me l'ha chiesto nessuno, mai".

Chi disse “Non vado a Sanremo perché la Clerici ‘sa di sugo’”?

Sempre in merito al Festival della canzone italiana, incalzata dall’intervistatrice, Clerici ha confidato un retroscena mai rivelato prima: in merito alla sua conduzione nel 2010 un cantante commentò “Non partecipo perché la Clerici sa troppo di sugo”.

“A me è stato riferito da altri quindi premetto: se non è stato detto chiedo scusa, ma se è stato detto mi aspetto le scuse –ha iniziato Antonella Clerici, che nella puntata di stasera farà il nome del cantante in questione, rivelando un segreto che da tanti anni è rimasto nascosto e che ha fatto più volte chiacchierare il web.

“Barbara D’Urso mi ferì tantissimo”

Poi ce n'è anche per Barbara D'Urso: “La collega che ama di meno? Non sia diplomatica” le chiede Fagnani e Clerici risponde senza indugiare: “Barbara D’Urso. Mi ferì tantissimo, mi fece uno sgarbo personale: io ero in un momento di grande successo e dovetti affrontare il tradimento del mio compagno dell’epoca (nonché padre di sua figlia Maelle, ndr), Eddy. Lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: 'Domani abbiamo in esclusiva l'amante di Eddy' e mostrando la copertina di Chi con la paparazzata in questione. L'ho trovata una cosa molto sgradevole, io non l'avrei mai fatto nei confronti di una mia collega".

La puntata di stasera: tutti gli ospiti

Indubbiamente l’intervista alla conduttrice non passerà in sordina, data la sua completa sincerità e trasparenza di fronte a Francesca Fagnani. Nella puntata di stasera, in onda in prima serata su Rai 2 ci saranno anche Lory Del Santo e Margherita Buy di cui si attendono rivelazioni e confidenze senza filtri sulle loro lunghe carriere sul piccolo e grande schermo.

Lo spazio canoro è invece occupato da Leo Gassman, reduce dal successo di Califano; poi largo alle gag delle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani e, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata.