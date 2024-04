Consigliera di Azione legge il monologo di Scurati aprendo seduta del consiglio comunale: “Lo porteremo in tutte le sedi istituzionali”

Milano – Giulia Pastorella, consigliera comunale di Azione e capogruppo dei Riformisti in Comune a Milano, ha aperto la seduta di oggi del consiglio comunale leggendo il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile che sarebbe dovuto andare in onda sabato su Raitre. Applausi bipartisan dell'aula. Azione Milano ha scelto di leggere il monologo dello scrittore meneghino e premio Strega in tutte le sedi comunali.

"I nostri eletti, da Palazzo Marino ai Municipi, leggeranno il monologo di Scurati censurato dalla RAI portando la nostra protesta nelle sedi istituzionali di tutta Milano", ha annunciato il Segretario milanese Francesco Ascioti. "La Rai non è il megafono della propaganda del Governo e quanto accaduto a ridosso del 25 Aprile è particolarmente grave. Scurati è un cittadino milanese e Milano è città Medaglia d'oro alla Resistenza. Difendiamo i valori fondativi della Repubblica" ha concluso Ascioti.

Ieri il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori (candidato alle Europee con il Partito Democratico), ha proposto a tutti i sindaci di leggere il testo durante le celebrazioni della Festa della Liberazione, cosa che a Milano avverrà come annunciato oggi dal presidente dell'Anpi provinciale di Milano Primo Minelli, anche se resta da decidere chi leggerà il discorso.