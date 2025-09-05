Barzanò, in esposizione gli scatti delle meraviglie sacre di Lombardia

Un percorso fotografico che esplora dieci celebri e meravigliosi luoghi sacri lombardi. È la mostra “Abbazie e Monasteri in Lombardia nel Milanese e sul lago di Lecco“ di Bruno Rindone, che si inaugura domenica alle 10.30 in biblioteca a Barzanò, in via Pirovano 5, con una visita guidata. Organizzata da Associazione Molo, è un susseguirsi di immagini che si trasforma in un racconto fotografico, dove ogni scatto è corredato da una descrizione sintetica che consente di apprezzare ulteriormente le caratteristiche storiche e architettoniche dei monumenti. Tra questi, la Certosa di Garegnano e la Certosa di Pavia, l’Abbazia di Chiaravalle o l’Abbazia di Piona. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 21 settembre, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15 alle 18, giovedì e domenica dalle 10 alle 12, sabato dalle 9 alle 12, martedì chiuso. L’autore, Bruno Rindone, nato a Melzo nel 1946, nella sua attività si è concentrato sulla fotografia architettonica e sacra. Sue foto sono state pubblicate nel volume “Milano e le sue chiese“ di Massimo Beltrame, e successivamente, nel 2025, nei volumi “Andar per Abbazie“ di Edo Brichetti e “Abbazia di Chiaravalle“. Pa.Pi.