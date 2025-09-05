Il cerchio che non si chiude

Il cerchio che non si chiude
5 set 2025
FABIO LUONGO
Cultura e Spettacoli
A Seregno si ricomincia con Pappalardo e Minetti

Il pop italiano, con nomi noti come Annalisa Minetti e Adriano Pappalardo. La dance internazionale, l’immancabile liscio, il rock e...

La grinta di Adriano Pappalardo protagonista in concerto alla festa di Seregno Si esibirà anche Annalisa Minetti

La grinta di Adriano Pappalardo protagonista in concerto alla festa di Seregno Si esibirà anche Annalisa Minetti

Il pop italiano, con nomi noti come Annalisa Minetti e Adriano Pappalardo. La dance internazionale, l’immancabile liscio, il rock e la canzone d’autore. Tanta musica, ma anche un “Villaggio gonfiabile dello sport“, un mercatino, le bancarelle degli hobbisti, gli stand delle associazioni, i giochi e le giostre per i bambini. E poi lo spettacolo pirotecnico, il calcio balilla umano, una parete d’arrampicata, le risate e la magia, oltre a un tuffo all’indietro nella Brianza contadina con la fiera del bestiame, il mercato agricolo e un’antica fattoria riprodotta con persone in abiti rurali.

Da oggi e per due settimane Seregno si animerà con la Festa popolare della Madonna della Campagna, che per due weekend consecutivi proporrà eventi e iniziative negli spazi di via Cagnola, in zona Fuin. La kermesse, arrivata alla 36esima edizione, è una delle feste più partecipate del territorio, nonché l’occasione per gustare i piatti tipici della tradizione locale, come trippa, polenta, costine e brasato d’asino.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà stasera: gli ospiti saranno i calciatori dell’Fbc Seregno e il giovane cantautore Drea. Poi, alle 21.30, salirà sul palco la cantante e attrice Annalisa Minetti, in tour con il suo nuovo, energetico spettacolo “Diversamente Pazzesca“, in cui ripercorrerà la sua storia in musica, reinterpretando i grandi successi della canzone italiana e internazionale, riproponendo i suoi pezzi più noti e tributando un omaggio a Claudio Baglioni e Toto Cutugno.

Domani si ballerà con lo show “Voglio tornare negli anni ’90“, domenica ci si potrà sbizzarrire con “Sportland - Il Villaggio gonfiabile dello sport“ e incantarsi con le illusioni del mago Superzero.

Venerdì 12 si fonderanno musica e divertimento con “La notte pazza - Ricominciamo“, con il doppio concerto della band Azione Mutande e di Adriano Pappalardo. Sabato 13 “Dance Party ’80 ’90 + 2000’s“, con la band The Funky Machine e con la regina della dance Haiducii. Domenica 14 per tutto il giorno Fiera del Bestiame con bally country al tramonto e serata danzante con la Trotta Band. Lunedì 15 gran chiusura con i fuochi d’artificio “piromusicali“. Ingresso libero.

F.L.

© Riproduzione riservata

