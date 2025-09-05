A Seregno si ricomincia con Pappalardo e Minetti

Il pop italiano, con nomi noti come Annalisa Minetti e Adriano Pappalardo. La dance internazionale, l’immancabile liscio, il rock e la canzone d’autore. Tanta musica, ma anche un “Villaggio gonfiabile dello sport“, un mercatino, le bancarelle degli hobbisti, gli stand delle associazioni, i giochi e le giostre per i bambini. E poi lo spettacolo pirotecnico, il calcio balilla umano, una parete d’arrampicata, le risate e la magia, oltre a un tuffo all’indietro nella Brianza contadina con la fiera del bestiame, il mercato agricolo e un’antica fattoria riprodotta con persone in abiti rurali.

Da oggi e per due settimane Seregno si animerà con la Festa popolare della Madonna della Campagna, che per due weekend consecutivi proporrà eventi e iniziative negli spazi di via Cagnola, in zona Fuin. La kermesse, arrivata alla 36esima edizione, è una delle feste più partecipate del territorio, nonché l’occasione per gustare i piatti tipici della tradizione locale, come trippa, polenta, costine e brasato d’asino.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà stasera: gli ospiti saranno i calciatori dell’Fbc Seregno e il giovane cantautore Drea. Poi, alle 21.30, salirà sul palco la cantante e attrice Annalisa Minetti, in tour con il suo nuovo, energetico spettacolo “Diversamente Pazzesca“, in cui ripercorrerà la sua storia in musica, reinterpretando i grandi successi della canzone italiana e internazionale, riproponendo i suoi pezzi più noti e tributando un omaggio a Claudio Baglioni e Toto Cutugno.

Domani si ballerà con lo show “Voglio tornare negli anni ’90“, domenica ci si potrà sbizzarrire con “Sportland - Il Villaggio gonfiabile dello sport“ e incantarsi con le illusioni del mago Superzero.

Venerdì 12 si fonderanno musica e divertimento con “La notte pazza - Ricominciamo“, con il doppio concerto della band Azione Mutande e di Adriano Pappalardo. Sabato 13 “Dance Party ’80 ’90 + 2000’s“, con la band The Funky Machine e con la regina della dance Haiducii. Domenica 14 per tutto il giorno Fiera del Bestiame con bally country al tramonto e serata danzante con la Trotta Band. Lunedì 15 gran chiusura con i fuochi d’artificio “piromusicali“. Ingresso libero.

F.L.