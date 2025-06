Previsioni traffico, vacanze e fuga dal caldo della città: rischio code da incubo sulla Statale 36

Milano, 27 giugno 2025 – Giugno si avvia al termine e cominciano le prime “vere” partenze per le vacanze estive anche per tanti lombardi.​​​​​​ Non solo weekend e gite fuori porta, ma anche viaggi verso mete più lontane. Lungo la rete Anas per questo fine settimana è atteso traffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato.

I cantieri Anas

Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l'ottimizzazione dei cantieri per completarli, laddove possibile, prima dell'esodo estivo, che si intensificherà ancora di più dall'ultima settimana di luglio. Per consentire la fluidità del traffico Anas (Gruppo Fs Italiane) garantirà presìdi di personale sull'intera rete stradale e autostradale, in particolar modo in corrispondenza dei cantieri inamovibili.

Gli itinerari più gettonati

Dove andranno i lombardi? Gli itinerari più gettonati a medio-lungo raggio, anche per chi si sposta dalla nostra regione, sono in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, lungo l'arco alpino, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

In Lombardia occhi puntati sulla Statale 36

L'intensificazione della circolazione potrà al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto. Nella nostra regione, come detto, a essere “osservata speciale” è la super 36 dove potrebbe esserci un significativo aumento del traffico non solo per l’apporto dei turisti ma anche per la massiccia presenza di lombardi in spostamento per cercare un po’ di fresco e refrigerio dal terribile caldo degli ultimi giorni (e che non abbandonerà il territorio per tutto il weekend).

Attenzione alle fasce di rientro

Anas invita gli automobilisti a valutare fasce orarie alternative per il rientro, in preferenza al mattino o in tarda serata, per evitare i momenti di maggiore congestione e raccomanda di evitare le ore più calde, di viaggiare con veicoli in buone condizioni e portare con sé adeguate scorte d'acqua. Si ricorda che le corsie di emergenza sono destinate esclusivamente ai mezzi di soccorso ed alle Forze dell'Ordine. Pertanto, anche in situazioni di traffico copioso, è in ogni caso interdetta e preclusa all'utenza la possibilità di utilizzarle. Anas ricorda, inoltre, le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale ''Quando guidi, Guida e Basta'' e per il rischio incendi ''La strada non è un posacenere''.