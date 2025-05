Statale Regina, è già estate. Paesi ostaggio delle code. Arrivano sette poliziotti

È già piena stagione turistica sul lago di Como dove, nonostante le ordinanze antitraffico, muoversi lungo la statale Regina sta diventando un’impresa non durante il fine settimana. Un copione che si ripete ogni anno ma al quale è impossibile abituarsi, soprattutto per i residenti costretti a convivere con le code chilometriche provocate dai camion e i bus che non rispettano le regole ai quali, da un po’ di tempo a questa parte, si sono aggiunti anche i camper.

A partire dal 15 maggio a vigilare sul rispetto dei divieti, in vigore già da metà marzo, che impongono l’obbligo per i pullman turistici di viaggiare solo in direzione nord tra Colonno e Tremezzina, per evitare incroci pericolosi nelle strettoie di Ossuccio, oltre al divieto per i tir di transitare durante il giorno. Un provvedimento giudicato "incostituzionale" dagli autotrasportatori che attraverso la loro associazione di categoria hanno presentato ricorso.

"Non abbiamo nessun dato certificato che attesti i miglioramenti sulla viabilità alla luce dell’ordinanza in vigore - sottolinea Francesco Artusa, presidente dell’associazione di categoria “Sistema trasporti“ - La soluzione è adottare dei sistemi di videosorveglianza per evitare gli incroci nelle strettoie e aumentare il numero dei movieri, in particolare durante il fine settimana". Di sicuro le soluzioni in vigore penalizzano gli autotrasportatori. Restano i furbi che ignorano i divieti.

Per questo la Questura ha deciso di aumentare i controlli attraverso l’attivazione di un posto mobile della Stradale a Tremezzina, dove dal 15 maggio al 15 ottobre ci saranno 7 operatori.

"Anche quest’anno il Ministero dell’Interno, con il Dipartimento della Pubblica sicurezza, conferma la presenza del posto mobile della Polizia stradale, strategico per garantire sicurezza e prevenzione a cittadini e turisti" dice il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che vede un presidio fisso tutto l’anno.

Ro.Ca.