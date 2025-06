Lecco, traffico in tilt sulla superstrada: lastre di metallo cadono da un tir e bloccano la galleria

Lecco, 13 giugno 2025 – Statale 36 chiusa all'altezza di Abbadia Lariana. Un camionista ha perso il carico in galleria. L'incidente è successo in direzione nord, da Lecco verso Colico. È stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Abbadia Lariana.

Automobilisti e camionisti sono dirottati sulla provinciale 71, la provinciale rivierasca della sponda orientale del lago di Como, cioè la sponda lecchese. Le ripercussioni sulla viabilità sono pesanti, con una coda di oltre tre chilometri fin da Lecco e rallentamenti. Il tutto in concomitanza con il primo giorno di esodo estivo verso il lago di Como e verso la Valsassina.

L'incidente

Nel primo pomeriggio un autotrasportatore in transito con un bilico ha perso delle lastre di metallo dal rimorchio. Ha danneggiato anche parte del rivestimento della volta della galleria. Inizialmente è stato istituito un restringimento di carreggiata, con la chiusura della corsia di marcia e il transito sulla sola corsia di sorpasso; poi è stato chiuso l'intero tratto di superstrada. I tecnici di Anas sono al lavoro per rimuovere il carico caduto, eliminare tutti i detriti e ripristinare in via provvisoria la percorribilità del tunnel in sicurezza. In posto anche gli agenti della Polizia stradale.