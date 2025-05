Civate, l'innesto della Statale 36 diventa un lago: gli automobilisti bloccati in auto

Civate (Lecco), 22 maggio 2025 – Le auto in panne, mentre l'acqua che già supera la mezza gamba e lambisce le ginocchia che continua a salire. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri all'innesto della Statale 36 a Civate.

La strada del peduncolo di ingresso sulla Milano – Lecco si è allagata a causa di un violento temporale. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati a bordo delle macchine in panne. Non riuscivano più a scendere dai loro veicoli semi-immersi nell'improvviso lago che si è formato, né sapevano come comportarsi in una situazione simili. Li hanno recuperati e soccorsi i vigili del fuoco, che li hanno letteralmente presi in braccio e poi portati, uno per uno, al sicuro e all'asciutto. Oltre a un bagno fuoriprogramma avrebbero altrimenti rischiato di scivolare, magari inciampare in qualche ostacolo sommerso, oppure di mettere il piede in qualche tombino divelto. Le vetture in panne sono stati invece recuperare dai meccanici del soccorso stradale.

Nel punto dove si è verificato l'allagamento sono in corso lavori proprio per evitare allagamenti, che in quella zona si verificano spesso, specialmente sulla ciclabile che corre parallela alla Superstrada. Paradossalmente, proprio le barriere in cemento utilizzate per delimitare l'area di cantiere hanno fatto da argine, innescando l'allagamento.