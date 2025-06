Statale 36 sorvegliata per il primo esodo estivo. Mattina e sera off-limits

Statale 36 da bollino rosso per il primo esodo estivo e il primo week end di ferie sul lago di Como o sulle montagne della Valtellina. A inserire le 36 nell’elenco dei principali collegamenti viabilistici più trafficati e a rischio sono i tecnici di Anas che la gestiscono. Si teme un incremento di traffico anche a causa dell’inizio, quest’oggi, della lunga estate senza treni sulla sponda lecchese del lago, per la chiusura totale della linea ferroviaria Lecco – Colico – Sondrio – Tirano, con i treni sostituiti con decine di bus navetta che fanno la spola avanti e indietro sia sulla Sp 72, sia in Superstrada. Il mese scorso sulla Statale 36 si sono registrate punte di 120mila automobilisti e camionisti in transito nelle tratte più trafficate. Oltre che in mattinata per il flusso di persone in uscita da Milano e hinterland, il picco di traffico è atteso per il tardo pomeriggio e la serata. "Invitiamo a valutare fasce orarie alternative per il rientro, in preferenza al mattino o in tarda serata, per evitare i momenti di maggiore congestione e raccomandiamo di evitare le ore più calde", consiglia Claudio Andrea Gemme, ad di Anas. D.D.S.