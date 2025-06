Statale 36: arriva il tutor per convincere a rispettare il limite dei 70 all’ora. Dove verrà installato

Lecco, 12 giugno 2025 – Tutor, come in autostrada. Verranno installati sulla Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, la strada più trafficata, e anche la più pericolosa, di tutto il nord Italia. Il sistema, che rileva la velocità media in un determinato tratto, verrà posizionato tra Civate e Abbadia Lariana.

L’obiettivo è quello di convincere gli automobilisti a non correre almeno nelle gallerie del Monte Barro e nel traforo San Martino, cioè il tunnel dell’Attraversamento di Lecco.

Ad annunciarlo, dopo il via libera da parte del prefetto di Lecco Sergio Pomponio, è il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: "Dovrebbe aver già deliberato l’attivazione del sistema”. Il limite da rispettare è quello di 70 chilometri orari, che attualmente però in pochi rispettano: il risultato sono incidenti all’ordini del giorno, specialmente tamponamenti, ma non solo, in una delle tratte più trafficate appunto della Statale tra le più trafficate d’Italia, quella delle due gallerie e del Terzo ponte Alessandro Manzoni, in cui ogni giorno transitano fino a 90mila veicoli.

Non è solo questione di sicurezza, ma anche di ulteriori rallentamenti e code che ogni scontro provoca, paralizzando la viabilità di tutta la zona, oltre che in Superstrada. Grazie al tutor stradale, gli agenti della Polizia stradale e della Locale potranno poi notificare multe a chi corre troppo direttamente a casa, senza bisogno di fermarli.

La comunicazione arriva da un’assemblea pubblica su viabilità e mobilità in città tra il primo cittadino, l’assessore alla partita Renata Zuffi, la presidente del Cda di Linee Lecco – la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico e dei parcheggi nella città dei Promessi sposi – Agnese Massaro e il direttore Marco Santarelli con i cittadini.

Diversi i temi affrontati oltre alla velocità sulla tratto cittadino di Milano – Lecco: autobus, zona a traffico limitato, stazione di interscambio che verrà realizzata in via Lorenzo Balicco. A proposito della nuova stazione di interscambio modale, proprio ieri da Regione Lombardia è giunta la conferma di uno stanziamento apposito di oltre 14 milioni di euro per realizzare il terminal dei bus vicino alla stazione ferroviaria, residenti permettendo. Gli abitanti della zona infatti il terminal non lo vogliono, specialmente gli inquilini del complesso residenziale che perderanno un’area verde.