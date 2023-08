Marinella, scomparsa da domenica a Zelo Buon Persico. Ritrovata la Graziella blu

Zelo Buon Persico – Scomparsa a 71 anni, sotto il solleone, ritrovata la bicicletta. La due ruote era sulla strada che conduce da Zelo a Paullo, all’altezza del Molino delle Bufale, una strada che viene utilizzata per compiere passeggiate. Il ritrovamento è avvenuto verso le 16.30 di ieri, giornata in cui sono proseguite senza sosta le perlustrazioni del territorio per ritrovare la pensionata di Zelo Buon Persico, Marinella C. , che sta lasciando in apprensione i suoi familiari e una comunità intera, dopo essere improvvisamente sparita nel nulla.

Ieri mattina inoltre una signora corrispondente alla descrizione della donna sarebbe stata vista camminare sempre lungo quel tratto di strada. L’allarme era stato dato dalla famiglia alle 13.30 di domenica. La 71enne era attesa, in paese, dalla figlia che, però, non si è mai sentita suonare il campanello. Dopo le prime ricerche iniziali tra parenti, sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Codogno. La donna si era spostata con la sua bicicletta, una “Graziella” blu, dotata di cestino sia davanti che dietro e indossava una canottiera arancione. Ha i capelli biondi.

Durante la notte tra lunedì il 21 e martedì 22 agosto, è rimasta attiva l’Ucl (Unità di comando locale), mentre dalla mattina di ieri, tutti i nuclei impegnati dall’inizio, sono tornati sul posto, per continuare la ricerca, cercando di sfruttare al massimo le ore di luce.

I vigili del fuoco stanno operando, nella speranza di dare un lieto fine alla situazione, con un gommone da rafting e personale Sfa e Sa (Soccorritore fluviale alluvionale e Soccorso acquatico), UCL Unità di Comando Locale e due jeep campagnole, oltre al nucleo cinofili, ai sommozzatori, al nucleo elicotteri di Malpensa.

"Sono stata sul posto e ho parlato con i familiari – ha dichiarato ieri la vicesindaco Daniela Brocchieri, che fa le veci del sindaco Angelo Madonini che si trova all’estero –. Speriamo tutti la situazione si risolva al meglio". Intanto è stato diramato l’allarme anche nei paesi vicini dove la donna potrebbe essersi diretta. C’è un annuncio, con la sua foto segnaletica, anche sulla pagina ufficiale della città di Paullo. Chiunque avesse avvistato la donna o avesse informazioni utili è pregato di avvertire le forze dell’ordine.

I familiari, nel frattempo, si sono stretti in un riservato dolore e continuano incessantemente a cercare risposte.