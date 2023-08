Carlo Meroni, scomparso a Berbenno, l’appello: controllati garage, cantine e capanni privati

Berbenno (Bergamo), 21 agosto 2023 - Continuano anche oggi le ricerche di Carlo Meroni, 87 anni residente a Milano, villeggiante da molte estati a Berbenno scomparso il 17 agosto. In campo anche Protezione civile e Soccorso alpino, in tutto una sessantina di persone all’opera nella zona al confine con Laxolo di Brembilla.

L’appello

Per ora nessuna novità, anche se ieri, domenica 20 agosto, vi è stato l’appello dei Vigili del fuoco a segnalare eventuali passaggi in auto dati ad anziani giovedì 17 agosto, il giorno della scomparsa di Carlo Meroni. “Magari inconsapevolmente, cercando di dare aiuto a un anziano in difficoltà mentre era in arrivo il diluvio – spiegano i Vigili del Fuoco – possono aver accompagnato l’anziano nel primo paese”. Chiesto anche di controllare garage, cantine e capanni dove l’uomo potrebbe aver cercato un riparo dal temporale

L’ultimo avvistamento

Carlo Meroni è stato visto giovedì attorno alle 17.30, quando è uscito a camminare in località Colle. Una zona con strade e sentieri che forze dell'ordine e soccorritori hanno setacciato, anche con l’ausilio di droni, così come le altre aree del paese della Valle Imagna . al momento della sua scomparsa l'anziano, con qualche acciacco fisico, indossava una maglietta blu, dei pantaloni beige e si aiutava con un bastone rosso.