Olimpio Zani, scivola nell’Adda e muore annegato a Piateda

Piateda, (Sondrio) – 24 agosto 2023 - Cercava probabilmente un di fresco fra gli alberi in riva all'Adda ed è scivolato nel fiume perdendo la vita.

È morto così Olimpio Zani, 86 anni, residente a Piateda, disperso da ieri. Le squadre del Cnsas Sondrio e del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio con i sub dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio lo hanno ritrovato deceduto oggi, giovedì 24 agosto, e hanno informato carabinieri e Procura di Sondrio.

La tragedia del Fellaria

Salgono così a tre, in meno di 24 ore, i morti annegati in Valtellina. Questa mattina infatti sono stati trovati stamattina, i corpi delle due donne lecchesi, Veronica Malini e Rosa Corallo, entrambe 50enni, che da ieri a mezzogiorno risultavano disperse in alta Valmalenco dopo essere entrate nel torrente Fellaria per cercare di salvare il cane di una delle due finito nelle gelide acque. Il primo corpo è stato individuato e recuperato dalle squadre di soccorritori. Il corpo dell’altra amica dispersa è stato invece individuato e recuperato nel tratto più a monte del torrente Fellaria.