Settimana della Celiachia 2025, tutti gli eventi in Lombardia per chi vive “senza glutine”

Milano, 8 maggio 2025 – Menù senza glutine nelle scuole, counseling nutrizionale, eventi sportivi a Varese e Morbegno, corsi di cucina, videoricette, cene solidali, desk informativi in ospedale e in piazza con test di screening gratuiti, una merenda con la dietista a Pavia: sono alcuni dei numerosi eventi e appuntamenti promossi in Lombardia per parlare correttamente di celiachia e dieta senza glutine.

Diffondere una corretta informazione sulla celiachia e la dieta senza glutine e sfatare falsi miti e fake news è infatti l’obiettivo della Settimana Nazionale della Celiachia, iniziativa promossa da Aic - Associazione Italiana Celiachia insieme alle 21 Aic territoriali associate che torna in Lombardia e in tutta Italia dal 10 al 18 maggio 2025, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio.

Giunta alla sua undicesima edizione, la “Settimana Nazionale della Celiachia” è dedicata alle persone celiache e loro familiari, ma rappresenta anche un’occasione unica per sensibilizzare un pubblico più ampio su una patologia che in Italia colpisce oltre l’1% della popolazione: si stima, infatti, che siano 600mila le persone celiache, di cui circa 400.000 non ancora diagnosticate (dati Ministero della Salute, 2023). In Lombardia le persone che hanno ricevuto una diagnosi di celiachia sono circa 50.000.

Uno spazio importante è dedicato a “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, un’iniziativa che prevede la distribuzione di un menù completamente senza glutine per tutti gli studenti e insegnanti delle scuole. Solo nell’edizione del 2024 sono stati oltre mezzo milione i pasti senza glutine distribuiti in tutta Italia. Per questa edizione in Lombardia ci stiamo avvicinando ai 100.000 pasti, distribuiti nelle scuole di ogni ordine e grado - dai nidi fino all’università - di 37 Comuni, per un totale ad oggi di oltre 710 scuole coinvolte. L’iniziativa è l’occasione per sensibilizzare e informare studenti, famiglie e insegnanti sulla celiachia e la dieta senza glutine.

Anche quest’anno si accenderà anche una luce verde sulla celiachia, grazie all’iniziativa Shine a light on celiac che interesserà diversi palazzi e monumenti per aumentare la sensibilità e la consapevolezza su questa malattia.

Nel mese di maggio Aic Lombardia propone un ricco calendario di appuntamenti informativi, formativi e promozionali rivolti a soci, famiglie e professionisti del settore.

Sabato 10 maggio alle 9.30 si terrà l’assemblea ordinaria ed elettiva dei soci Aic Lombardia, presso l’hotel IBIS di Milano. Per maggiori dettagli è possibile contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@Aiclombardia.it.

Sempre il 10 e l’11 maggio, Aic Lombardia sarà presente alla Ecorun di Varese, in piazza Monte Grappa, con un desk informativo attivo dalle 11.00 alle 17.00. Per gli atleti celiaci saranno disponibili, su prenotazione, sacche ristoro senza glutine. Contatti: segreteria@Aiclombardia.it.

Nel pomeriggio del 10 maggio, dalle 15.00 alle 18.30, si terrà un corso di cucina online riservato ai soci, dedicato alla preparazione della pasta fresca. Per iscrizioni e informazioni: corsicucina@aiclombardia.it.

L’11 maggio, dalle 14.00 alle 18.00, a Morbegno è in programma una biciclettata con merenda finale, durante la quale verrà distribuita una sacca di prodotti senza glutine per i partecipanti celiaci. Per informazioni è possibile scrivere a barbara.croci@Aiclombardia.it.

Il 12 maggio, dalle 10.00 alle 17.00, si svolgerà ad Assago, presso Electrolux, un corso base Afc rivolto ai professionisti della ristorazione. Per adesioni: afcsegreteria@Aiclombardia.it.

A partire dal 13 maggio sarà disponibile su YouTube una nuova serie di videoricette del format “Senza glutine in cucina”, realizzate dalla chef Daniela Gelosa con la collaborazione di Itsos Albe Steiner e dell’Istituto Professionale Galdus. I contenuti saranno resi accessibili anche ai non udenti tramite sottotitoli. Per informazioni: ristorazione@Aiclombardia.it.

Dal 13 al 15 maggio l’Antico Ristorante di Parabiago propone tre serate a tema gluten free – cena, aperitivo e hamburger – con un voucher di 5 euro riservato ai partecipanti. Per dettagli: afcsegreteria@Aiclombardia.it.

Dal 13 al 16 maggio si svolgerà una maratona di counseling nutrizionale riservata ai soci, con incontri su Zoom nelle seguenti fasce orarie: dal 13 al 16 maggio dalle 9.00 alle 14.00, il 13 maggio anche dalle 15.00 alle 18.00, e il 15 maggio dalle 16.00 alle 20.00. Per prenotazioni: dietista@Aiclombardia.it.

Il 14 maggio alle 20.00, presso Pizza Leggera a Calusco d’Adda, è in programma una cena sociale con menu interamente senza glutine, durante la quale sarà presentato il nuovo libro della food blogger Silvia Visconti. Per informazioni: barbara.croci@Aiclombardia.it.

Nelle mattinate del 16 e 17 maggio, dalle 8.00 alle 13.00, i volontari di Aic Lombardia saranno presenti con uno stand informativo presso l’Ospedale di Cremona, in Largo Priori Emilio 1. Per contatti: barbara.croci@Aiclombardia.it.

Il 17 maggio alle 15.00, presso la pasticceria Mariné di Pavia, si svolgerà un incontro aperto a tutti per parlare di alimentazione senza glutine con la dietista Aic, accompagnato da una merenda gluten free. Ingresso libero. Per informazioni: barbara.croci@Aiclombardia.it.

Il 18 maggio, dalle 9.00 alle 17.00, in piazza della Vittoria (angolo Strada Nuova) a Pavia, si terrà l’iniziativa “Tutti in piazza per la celiachia”, con medici, dietisti e volontari a disposizione per fornire informazioni e realizzare screening gratuiti. Per contatti: barbara.croci@Aiclombardia.it.

Giovedì 22 maggio alle 16.00, presso la Biblioteca di Ostiano, in via Mazzini 1, si terrà la lettura della fiaba “La vecchia Igea e gli amici del bosco”, seguita da un laboratorio didattico e da una merenda senza glutine per tutti i bambini presenti. Per informazioni è possibile scrivere a cinzia.baietti@Aiclombardia.it. Il 10 e il 18 maggio tornano gli episodi del podcast FreeFoodcast, disponibili su Spotify, YouTube e sulla piattaforma Slurpfood.it, in cui Aic Lombardia racconta le proprie attività e approfondisce temi legati alla celiachia. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a ristorazione@Aiclombardia.it. Dal 10 al 18 maggio, i soci possono usufruire di uno sconto del 10% su tutta la linea artigianale di panetteria, pasta fresca, gastronomia e pasticceria presso il laboratorio ConFede Senza Glutine di Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia. Per contatti: afcsegreteria@aiclombardia.it.

Isidoro Piarulli, presidente Aic Lombardia dichiara: “È fondamentale fare informazione corretta e capillare, contrastare i pregiudizi e contribuire a una società più inclusiva. In Lombardia lavoriamo per essere presenti in modo concreto nella quotidianità delle persone: a scuola, in ospedale, nei ristoranti e nei luoghi di sport e socialità. La Settimana Nazionale della celiachia è un momento in cui tutto questo diventa visibile, condiviso e accessibile a tutti”.

Aggiunge Rossella Valmarana, Presidente di Aic - Associazione Italiana Celiachia: “Da oltre 45 anni Aic lavora per diffondere una corretta informazione sulla malattia: la Settimana Nazionale della Celiachia, grazie al grande impegno delle nostre Aic associate che mettono in campo ogni anno un fitto calendario di eventi e iniziative, è uno dei momenti più importanti dell’anno perché ci permette di coinvolgere e sensibilizzare un pubblico ampio, azione indispensabile per migliorare la qualità della vita delle persone celiache”.