Maltempo oggi a Milano e in Lombardia: quando e dove sarà più intenso

Non è finita qui. L’anticipo di autunno che ha interessato le regioni del nord, a partire dalla Lombardia, secondo le previsioni meteo, proseguirà anche oggi, domenica 27 agosto, a partire dal primo pomeriggio e nella giornata di domani, lunedì 28 agosto.

Interventi dopo le piogge di ieri

Il menù non subirà particolari variazioni: temporali anche di forte intensità e calo delle temperature. Da qui la scelta di conservare l’allerta meteo arancione anche oggi, con tutte le raccomandazioni del caso.

Ma a che ora e in quali zone della Lombardia dovrebbero scatenarsi con maggiore forza gli elementi? Vediamolo, incrociando le analisi e i modelli di alcuni fra i principali esperti

L’orario

Un albero caduto nel Milanese

I fenomeni più importanti dovrebbero verificarsi a partire dal primo pomeriggio. Secondo 3bmeteo già da mezzogiorno si dovrebbero avere forti temporali, con portata di 7 millimetri. Successivamente, dopo una pausa fra le 15 e le 17, rovesci e piogge dovrebbero ripartire, con altre tre ore di acquazzoni. Più asciutto in serata.

Sposta leggermente più avanti l’arrivo dei fenomeni più intensi meteo.it: secondo questa pagina web le piogge più intense si registreranno alle 17. Sarà l’inizio di una serata segnata da una forte instabilità, con la possibilità di temporali fino a notte fonda.

Le zone

Si alza il vento: acquazzoni in arrivo

Con il quotidiano report del Centro geofisico prealpino di Varese vediamo invece quali potrebbero essere le aree più colpite: gli accumuli di pioggia principali del pomeriggio dovrebbero riguardare le zone dei laghi (Verbano e Lario) e la fascia prealpina.

Temporali alternati a schiarite, invece, sono previsti in pianura padana. Anche per gli esperti della cittadella della scienza varesina in serata i fenomeni dovrebbero riguardare indistintamente tutta la regione.

Gli interventi

Alcuni danni delle piogge di ieri, sabato 26 agosto

Intanto vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per riparare ai danni delle piogge di ieri, nella metropoli e in tutta la regione. Sono almeno un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco di Milano da smaltire, fra piante cadute, coperture rovesciate e allagamenti, dopo il maltempo che si è abbattuto ieri pomeriggio nel capoluogo lombardo e in gran parte dei comuni a sud.

Pompieri al lavoro anche nelle altre province, con una giornata che si annuncia di superlavoro. Alle operazioni riguardanti ieri, infatti, si aggiungeranno quelle per i possibili danni di oggi.