Besana Brianza, le fragole di The Banker’s Jam distrutte dal maltempo: operazione salvataggio con 80 volontari

Besana Brianza (Monza), 27 agosto 2023 - “Non ci aspettavamo una risposta di questo genere. E' stato fantastico. In una sola mattinata abbiamo fatto il lavoro che, da soli, avremmo fatto in tre o quattro mesi”. Andrea Tagliabue, seppure dentro il perimetro del disastro, è confuso e felice, per l'incredibile risposta avuta, dopo l'sos lanciato via Instagram.

A sinistra tutti i vasi di fragole rovesciati dal maltempo, a destra Andrea Tagliabue (dal profilo Instagram TheBankersJam)

Più di 80 i volontari che, nonostante nuvoloni e ulteriore pioggia, si sono presentati di prima mattina, nel suo campo di Besana Brianza, per l'operazione salvataggio fragole. O, almeno, quel che ne resta, dopo l'ennesima tempesta di acqua e vento di sabato.

“Sono venuti giovani e meno giovani, dai dintorni ma anche da Milano – racconta Andrea, il titolare di The Banker's Jam, che conduce l'attività di produzione marmellate e succhi insieme alla moglie Serena Pini -, abbiamo raccolto tutti i vasi che sono stati spazzati via, in due minuti di vento mai visto: erano 3.500, se ne saranno salvati un migliaio”.

Volontari in azione a The Banker’s Jam

Una grande gara di solidarietà, per aiutare due giovani che hanno puntato tutto su un'attività particolare, pulita, genuina, a contatto con la natura: c'è chi ha portato scarponi, guanti e attrezzi; chi ha portato pizzette e focacce. “Avevamo iniziato la raccolta una decina di giorni fa – spiega Andrea -, la produzione è tutta saltata. I danni sono di almeno 10/15 mila euro, perchè sono andate giù anche delle strutture e l'impianto di irrigazione è stato strappato, ma pazienza, poteva andare anche peggio e questa grande, inaspettata risposta della gente, ci dà ulteriore forza per ricominciare”.

The Banker’s Jam, i ringraziamenti dopo il lavoro dei volontari (Foto Instagram)

Per fortuna un secondo impianto, vicino, più piccolo, è rimasto in piedi: “E' da lì che ripartiremo con la raccolta. E la prossima stagione inviteremo tutti coloro che ci hanno dato una grande mano, per assaggiare gratuitamente le nostre fragole”. Senza panna e champagne, come si gusta nelle canzoni, ma con il contorno di grande riconoscenza e gratitudine.