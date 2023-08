Besana, il maltempo distrugge le fragole di The Banker’s Jam: “Aiutateci a sistemare questo disastro” Il forte vento ha abbattuto l’impianto realizzato da Andrea Tagliabue, ex trader finanziario tornato in Italia per fare il contadino. L’appello sui social: “Un’ora del vostro tempo per tirare su i vasi”