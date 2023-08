Maltempo a Uboldo, container volano sulla Saronnese e nuovi danni al canile

Uboldo (Varese), 27 agosto 2023 – Varesotto flagellato dal maltempo nella notte tra sabato e domenica, dopo giorni di caldo e afa. Particolarmente colpita da pioggia, grandine e vento, la zona di Uboldo, Castellanz e Busto Arsizio. L’allerta meteo non è comunque finita: pioggia e temporali sono previsti anche per tutta la giornata di oggi.

Il temporale delle prime ore di oggi, tra mezzanotte e le tre, ha colpito duramente l'area di Uboldo, dove le forti raffiche di vento hanno ribaltato alcuni container depositati nel piazzale di una ditta e li hanno fatti volare sulla Saronnese.

Sul posto nella notte sono così intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saranno con un’autopompa, dalla sede di Busto Gallarate con un’autoscala e dalla sede di Varese con un’autogru. Gli operatori hanno rimosso i container e messo in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti.

Sempre a Uboldo nuovi danni si segnalano al canile già colpito dalle grandinate di luglio. “La tempesta che si è abbattuta questa notte sul rifugio dell'associazione ‘Una luce fuori dal lager’ è stata devastante. Recinzioni delle aree sgambo sradicate e spazzate via, tettoie, pali, alberi, gazebo non ci sono più, vetri in frantumi”, si legge sulla pagina Facebook della Onlus.

E ancora: “Ci eravamo appena risollevati da un episodio analogo con fatica e pensavamo che il peggio fosse passato ma invece eccoci di nuovo in ginocchio. Io non so se questo che è accaduto sia un messaggio che ci vuole dire di mollare tutto ma al momento devo pensare ai miei cani”. Poi, una richiesta di aiuto: “Devo rimettere in piedi la struttura ma per farlo ho bisogno dell'aiuto di tutti perché da solo non è possibile. Ho bisogno di sostegno economico ma anche fisico, di persone che vengano ad aiutarci fisicamente e a sostenerci psicologicamente perché siamo veramente provati. Vi prego di non lasciarci da soli. Se volete venire a dare una mano l'indirizzo del rifugio è via caduti della liberazione 123 Uboldo”.

Il nubifragio ha colpito anche a Castellanza dove in via don Testori un albero di notevoli dimensioni è stato divelto. La pianta, che faceva parte del patrimonio arboreo di Villa Pomini, fortunatamente non ha causato danni alle persone.

Il violento acquazzone ha investito anche Busto Arsizio, dove si sono allagati i sottopassi di via XX Settembre e via Tasso. Numerosi i rami caduti sulle strade e nei giardini, acausa del forte vento.