San Giovanni Bianco, violenta grandinata: le strade si imbiancano. Alberi caduti nella Bergamasca

San Giovanni Bianco (Bergamo), 27 agosto 023 – Dopo giorni di caldo e afa, è arrivato il maltempo che si è abbattuto anche nella Bergamasca.

Nella notte tra sabato e domenica, una violenta grandinata ha colpito San Giovanni Bianco, in Val Brembana. In pochi istanti, le strade si sono coperte di una spessa coltre bianca.

Già nel pomeriggio di sabato, la provincia aveva dovuto fare i conti con pioggia e forti raffiche di vento. A farne le spese sono stati soprattutto alberi finiti in strada e, in un caso, sopra un motociclista di passaggio che è stato portato in ospedale. Ma anche coperture e, a Dalmine, una vetrata delle piscine, andata in frantumi.

A Medolago una pianta è caduta colpendo un 64enne in sella a uno scooter. Sul posto sono arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco di Madone e una pattuglia della polizia stradale di Treviglio. L’uomo è stato trasportato all'ospedale di Zingonia in codice giallo: ha riportato un trauma toracico.