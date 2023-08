Nubifragio a Milano, hinterland sott’acqua e Zibido al buio per tre ore: auto danneggiate da Sesto a Gaggiano

Per più di tre ore, diverse zone di Zibido San Giacomo sono rimaste senza luce né acqua. Un guasto provocato dal temporale, che ieri pomeriggio ha fatto saltare una centralina. "Ci siamo attivati subito con Enel – spiega il sindaco Sonia Belloli – con i numeri di emergenza dedicati. Abbiamo monitorato la situazione e contattato i più fragili, anziani e disabili segnalati ai nostri servizi sociali, per verificare eventuali necessità. Abbiamo anche messo sui social un numero per le emergenze. Per fortuna – conclude – non si sono registrati feriti".

La tempesta che si è abbattuta violenta nel sud ovest non ha risparmiato gli alberi di Buccinasco, piombati in via Emilia e in via Primo Maggio. Una pianta è precipitata sul chiosco di fiori davanti al cimitero, danneggiandolo; un’altra ha distrutto una macchina. Danni anche in via Guido Rossa, con un comignolo caduto sul cornicione del palazzo, e in via degli Alpini, dove una tettoia è volata in strada. Per la seconda volta in un mese: il 25 luglio, quando la bufera si era abbattuta con maggiore violenza, la stessa palazzina era già stata scoperchiata. Disagi anche a Trezzano: una copertura precipitata sul ponte sopra la strada Vigevanese; alberi caduti al centro Tognazzi, con recinzioni abbattute dagli arbusti; e piante crollate all’interno dei parchi.

Paura a Cesano Boscone, dove parte di un cornicione, sopra uno dei palazzi del quartiere Tessera appena rifatti con i lavori del bonus 110%, si è alzato, destando la preoccupazione degli abitanti che chiedono ora un controllo su tutti gli interventi svolti. I maggiori danni, come specificato dalla centrale dei vigili del fuoco che ha ricevuto circa 180 chiamate, si sono concentrati nelle aree di Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Buccinasco e Corsico, e sono stati causati dagli alberi caduti, con passaggi bloccati (come quello della strada che da Trezzano porta a Zibido) e cabine distrutte.

A Gaggiano, vicino al cimitero, sono crollati due grossi alberi e uno, in via 2 giugno, è caduto sopra un’auto parcheggiata. C’è anche chi si è trovato pezzi di tettoie sui balconi e un drone smarrito sul davanzale. I danni del maltempo si contano anche a Sesto San Giovanni: in via Grandi gli alberi venuti giù con la pioggia hanno distrutto i vetri delle auto posteggiate. Stessi danni a Segrate, con le piante cadute sulle macchine parcheggiate lungo i marciapiedi. Un grosso pioppo, infine, è crollato su una pensilina in via Roma.